Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zeuge beobachtet Einbruchversuch

Lippe (ots)

(LW) Ein 60-jähriger Detmolder beobachtete am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr zwei Personen an einem Einfamilienhaus an der Straße "Auf der Howe". Während eine der beiden Personen offenbar "Schmiere stand", war die zweite in einen nicht abgedeckten Kellerschacht geklettert, in dem, wie nachher festgestellt wurde, ein Kellerfenster auf Kipp stand. Aber noch bevor die Täter in ihrem Vorhaben fortfahren konnten, bemerkten sie den Zeugen und flüchteten vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

