Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190906.1 Brunsbüttel: Schlägerei - Zeugen gesucht!

Brunsbüttel (ots)

Am Nachmittag des 26. August 2019 ist es in Brunsbüttel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Einer von ihnen erlitt dabei nicht unerhebliche Verletzungen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stiegen die beiden Beteiligten kurz vor 16.00 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle Fähranleger Nord in der Kautzstraße. Sie gingen aufeinander zu und im Zuge ihres Zusammentreffens entwickelte sich eine Schlägerei. Während ein 16-Jähriger dabei eine Verletzung am Ellbogen erlitt, ist zu seinem Kontrahenten nichts Näheres bekannt. Der dürfte etwa 19 Jahre alt gewesen sein, die Ermittlungen zu seiner Identität und zu dem genauen Ablauf der Geschehnisse laufen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei einen Passanten und eine Frau mit Kind, die sich am Tatort aufgehalten haben sollen, sich unter der Telefonnummer 04852 / 60240 zu melden. Dieser Aufruf gilt natürlich auch für andere Zeugen als der beschriebenen.

