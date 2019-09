Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190905.3 Itzehoe: Erneute Fahrt unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots)

Nachdem die Polizei bereits im vergangenen Monat einen unter Drogeneinfluss stehenden jungen Mann auf einem frisierten Roller erwischt hatte, ergriffen Einsatzkräfte den 18-Jährigen am Mittwochnachmittag erneut.

Um 14.25 Uhr entschloss sich eine Streife, im Juliengardeweg zwei Personen auf einem Motorroller zu überprüfen, weil diese keinen Helm trugen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen polizeibekannten Itzehoer, der bereits in der Vergangenheit bei einer Drogenfahrt aufgefallen war. Gestern allerdings gab er an, vor Fahrtantritt keine Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Angabe schenkten die Beamten keinen Glauben, denn körperliche Anzeichen ließen eine andere Vermutung zu. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an - letztlich räumte der Itzehoer ein, Marihuana konsumiert zu haben. Neben der Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel kommt auf den Heranwachsenden eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, denn der Roller des Beschuldigten lief schneller als erlaubt.

Merle Neufeld

