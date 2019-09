POL-IZ: 190905.4 Nordhastedt: Reitsportzubehör entwendet

Polizeidirektion Itzehoe

Von Dienstag auf Mittwoch ist es zu zwei Einbrüchen in Nordhastedt gekommen. Die Täter drangen in zwei Sattelkammern ein, aus einer entwendeten sie zahlreiches Reitsportzubehör. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die beiden Tatorte befinden sich außerhalb des Ortszentrums von Nordhastedt im Westen und sind ausschließlich über den Nordhastedter Feldweg zu erreichen. Unbekannte Täter brachen jeweils Sattelkammern an Weiden auf, wobei sie in einem Fall nichts entwendeten. Im anderen Fall machten sie Beute im Wert von mehr als 5.000 Euro, zwei der gestohlenen Sättel hatten allein einen Anschaffungswert von je 1.500 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

