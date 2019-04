Polizei Paderborn

POL-PB: Autospiegel abgetreten

Paderborn (ots)

(khp) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Mühlenstraße in Paderborn Außenspiegel von Autos abgetreten sowie Blumenkübel und Stühle umgeworfen worden. Unter Verdacht stehen drei Jugendliche.

Eine Zeugin hatte gegen 02.13 Uhr drei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die aus dem Paderquellgebiet kommend in Richtung Hathumarstraße unterwegs waren. Nachdem sie im Anschluss Beschädigungen an ihrem Auto festgestellt hatte, benachrichtigte die Frau die Polizei. Die Polizeibeamten konnten die mutmaßlichen Täter (20 Jahre/20/15) in Tatortnähe antreffen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell