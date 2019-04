Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh). Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der L636/L818 bei Bad Wünnenberg-Haaren wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Die 58-jährige Fahrerin eines Opels war auf der L818 von der A33 kommend in Fahrtrichtung Wewelsburg unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit der L636 übersah sie den BMW eines 55-Jährigen, der die Landstraße aus Tudorf kommend in Richtung Bad Wünnenberg-Haaren befuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Beide Autofahrer wurden zu weiteren Untersuchungen mit Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht und die nicht mehr fahrbereiten PKWs abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Während der Bergung der Fahrzeuge wurde ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Haaren für kurze Zeit gesperrt.

