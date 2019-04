Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreuzung B68/Maiweg

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

(mb) Zwei schwerverletzte Frauen forderte am Mittwoch ein Verkehrsunfall auf der B68, als ein Lastwagenfahrer die Vorfahrt eines Autos missachtete.

Der 66-jährige Milchlasterfahrer fuhr gegen 10.15 Uhr auf dem Maiweg zur B68, um diese geradeaus zum Hohelietweg zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer auf der Bundesstraße in Richtung Paderborn fahrenden VW-Polo-Fahrerin (52). Das Auto prallte frontal gegen den Unterfahrschutz an der linken Seite des Lasters und wurde nach links in die Einmündung Hohelietweg geschleudert. Der Kleinwagen blieb mit Totalschaden liegen. Die Fahrerin sowie eine 23-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurden die beiden verletzten Frauen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

An der Kreuzung gelten für die Seitenstraßen Maiweg und Hohelietweg Stopzeichen. Es darf jeweils nur nach rechts auf die Bundesstraße abgebogen werden. Landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen die B68 queren.

