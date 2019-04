Polizei Paderborn

POL-PB: Jacke und Audi A3 an der Nordstraße gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Diebe haben am Dienstag die Jacke eines Autobesitzers aus einer Praxis an der Nordstraße gestohlen und anschließend den Audi des Paderborners vom Parkplatz entwendet.

Der 38-Jährige hatte sein Auto gegen 15.00 Uhr auf dem Geschäftsparkplatz schräg gegenüber der Einmündung Rolandsweg geparkt. Er begab sich in eine Praxis in dem Gebäude. Nach etwa einer halben Stunde bemerkte er den Diebstahl seiner Jacke, die er in einem Vorraum aufgehängt hatte. Der oder die Täter entwendeten das Auto des Paderborners mit dem in der Jacke gefunden Schlüssel. Bei dem grauen Audi handelt es sich um einen zehn Jahre alten A3 Sportsback mit PB-Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

