Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erst Ehefrau verprügelt, dann Widerstand gegen die Polizei

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 27jährige Frau rief am Sonntagmorgen um 01.00 Uhr die Polizei Neustadt um Hilfe, da ihr 31jähriger Ehemann sie geschlagen habe. Vor Ort war der offenbar stark alkoholisierte Mann gegenüber der Polizei aggressiv und unkooperativ. Nachdem er Fotos von den Beamten machte, die er offenbar über WhatsApp verbreiten wollte, sollte ihm das Handy abgenommen werden. Dagegen wehrte er sich massiv und schlug um sich. Einen Beamten biss er in den Einsatzhandschuh, drang aber nicht mit den Zähnen durch. Einem weiteren Beamten trat er beim zu Boden bringen und Fesseln unvermittelt so stark ins Gesicht, dass er ins Krankenhaus zur Behandlung musste. Er erlitt eine Kiefer- und Kehlkopfprellung. Der Täter wurde nach Blutprobenentnahme in Gewahrsam genommen. /WaSt

