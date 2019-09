Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Personenkontrolle Rauschgift gefunden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstagmorgen um 00.30 Uhr kontrollierte die Polizei Neustadt 3 Männer und eine Frau in der Martin-Luther-Straße. Hierbei stellten die Beamten starken Marihuanageruch fest. Bei der Durchsuchung der 18-22 Jahre alten Leute konnte bei einem ein Zerkleinerer mit Anhaftungen und bei einem anderen in der Tasche ein Tütchen mit Marihuana und Amphetamin aufgefunden werden. Unter dem Streifenwagen fanden die Beamten noch ein weiteres Tütchen mit Marihuana. Die vier jungen Leute machten keinerlei Angaben. Strafverfahren wurden eingeleitet.

