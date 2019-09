Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter PKW-Aufbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gescheitert ist am Freitagnacht um 23.25 Uhr der Versuch eines 27jährigen Litauers, am Alten Viehberg in Neustadt in ein Auto einzubrechen. Der Besitzer des Autos beobachtete ihn dabei und rief die Polizei Neustadt, die den Täter und den Geschädigten antreffen konnte. Der Litauer, der zurzeit als Montagearbeiter in Deutschland ist, hatte fast 3 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /WaSt

