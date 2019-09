Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - vermutlich LKW beschädigt Hausfassade

In der Nacht zum 26.09.2019 wurde scheinbar durch einen LKW die Hauswand sowie ein Fenster-Element eines Modegeschäftes in der Hauptstraße in Neustadt beschädigt. Der unbekannte Fahrer des LKW kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr weg. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf ca. 5000 Euro geschätzt.

