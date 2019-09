Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trickdiebstahl in einem Optikergeschäft

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwochnachmittag erschienen zwei männliche Personen in einem Optikergeschäft in der Weinstraße Süd. Nachdem eine Person die Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte, hielt sich die zweite Person an den Ausstellungsregalen auf. Nachdem beide Männer das Geschäft verlassen hatten, wurde der Diebstahl von vier Brillen festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer zuvor in einem anderen Optikergeschäft in der Innenstadt. Beide Männer wurden als dunkelhäutig mit einem geschätzten Alter von 40 Jahren beschrieben. Eine Person sei kräftiger und habe einen Anzug getragen, die zweite Person sei dünn und hat einen dünnen Oberlippenbart.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

