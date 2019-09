Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorsicht bei Zeitungsinseraten - auch Betrüger geben Kleinanzeigen auf - Tipps der Polizei

Haßloch (ots)

"Achtung - Kaufe Pelze aller Art, sowie Silberbesteck, Gold- und Silberschmuck. Zahle in bar. Komme vorbei. Telefon ...." Vor allem Senioren fühlen sich von diesen Anzeigen angesprochen. Oft sind diese alleinstehend und die Täter haben leichtes Spiel. Wohin mit den alten Pelzmänteln und Wertgegenständen, die schon jahrelang nicht mehr getragen werden oder in den Schränken liegen? Da kommen die verschiedenen Zeitungsanzeigen gerade recht. Mit solchen Zeitungsanzeigen versuchen aber auch Betrüger, das Vertrauen der Opfer zu erschleichen, um sie anschließend zu bestehlen oder zu betrügen.

In der Ausgabe der Rheinpfalz vom 20.09.2019, Haßlocher Teil, wurde ein Inserat geschaltet. Sofort Bargeld. Ankaufsaktion in der Hauptfiliale. Kostenlose Hausbesuche bis 100 km. Die Aktion war befristet zwischen 20.09.2019 bis 24.09.2019. Es wurde ein Name, der Ort 67157 Wachenheim und eine Rufnummer angegeben.

Ein Bürger aus Haßloch meldete sich am 21.09.2019 auf das Inserat und es erschienen zwei männliche Personen bei ihm, welche Schmuckstücke weit unter dem tatsächlichen Wert einkauften. Sie übergaben eine Anzahlung und wollten später erneut vorbeikommen, um weitere Gegenstände abzuholen und den Gesamtpreis zu bezahlen. Dies erfolgte jedoch nicht.

Die beiden Männer waren jeweils 35 bis 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, ca. 1,70 m groß, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, und erschienen mit einem dunkelblauen 3er BMW Coupe.

Zeugen oder weitere Opfer werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, oder an ihre zuständige Polizeidienststelle zu wenden.

Um vor solchen unliebsamen Überraschungen geschützt zu sein, rät die Polizei: - Vermeiden Sie solche Verkaufsgespräche in der Wohnung - Wickeln Sie solche Verkäufe nie alleine in Ihrer Wohnung ab. Holen Sie sich immer Verwandte oder Bekannte hinzu, die den oder die Käufer "im Auge" haben. - Lassen Sie sich von solchen Käufern nie aus dem Zimmer schicken, um etwa ein Glas Wasser oder dergleichen zu holen. - Zeigen Sie den Käufern niemals, wo Sie Ihre Wertsachen oder Ihr Bargeld aufbewahren. - Notieren Sie sich das Autokennzeichen des Käufers, wenn Sie bei den Verkaufsverhandlungen ein ungutes Gefühl haben. - Sollten Sie bei einer solchen Verkaufsaktion trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bestohlen worden sein, erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei ihrer Polizeidienststelle. Hierbei ist es wichtig, dass Sie den Käufer gut beschreiben können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell