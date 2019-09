Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Grünstadt (ots)

Am 28.09.2019 gegen 15:35 Uhr kam es in der Kirchheimer Straße in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Eine Fahrzeugführerin befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte frontal mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurden vier Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 9000EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kirchheimer Straße ca. eine halbe Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

*cb



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell