Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit einer leicht verletzten Person

Hamm - Berge (ots)

Am Sonntag, 04. August 2019 kam gegen 10 Uhr auf der Werler Straße in Höhe des Schnellrestaurants Mc Donalds ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm mit seinem Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Grünstreifen stehenden Blumenkübel. Der 37-jährige, der stadteinwärts auf der Werler Straße unterwegs war, wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 8000 Euro beziffert. (ab)

