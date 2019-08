Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Am Sonntag, 4. August, gegen 4 Uhr wurde an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Drei-Eichen-Weg unweit der Gobel-von-Drechen-Straße ein Fenster von unbekannten Einbrechern eingeschlagen. Durch den Krach wurde ein Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Als er nachschaute konnte er nur das geborstene Fenster feststellen. Die Einbrecher waren bereits, ohne in die Wohnung gelangt zu sein, unerkannt vom Tatort geflüchtet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

