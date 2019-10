Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Person mit Hammer angegriffen

Lippe (ots)

(MH) In der Nacht zum Samstag gegen 00.50 Uhr trafen sich an der Lageschen Straße zwei Männer aus Detmold, um ihre gemeinschaftlichen finanziellen Angelegenheiten zu klären. Als der zu diesem Zwecke mit seinem PKW angereiste 37-jährige Detmolder auf den Hof fuhr, riss sein Widersacher die Beifahrertür des PKW auf und griff ihn mit einem schweren Hammer an. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Bei gleicher Gelegenheit entwendete der 43-jährige Angreifer ein Handy, das auf dem Beifahrersitz lag.

