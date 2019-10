Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Schlägerei in Imbiss

Lippe (ots)

(LW) Zu einer heftigen Schlägerei kam es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in einem Imbiss am Willy-Brand-Platz. Kurz zuvor hatten vier Männer aus Detmold im Alter zwischen19 und 27 Jahren den Imbiss betreten und Essen bestellt. Kurz nachdem sie dieses erhalten hatten, beschwerten sie sich über die Qualität, gaben es zurück und weigerten sich, dieses zu bezahlen. Der Wirt akzeptierte dies, bat aber im Gegenzug die Männer, die Lokalität zu verlassen. Diese weigerten sich zu gehen und begannen, die anwesenden Personen zu belästigen. Als der Imbissbetreiber zusammen mit drei weiteren Anwesenden (31-54 Jahre alt), versuchte, die Gäste aus dem Lokal zu drängen, entwickelte sich eine heftige Schlägerei, bei der ein 33-jähriger Freund des Betreibers leicht und ein 24-jähriger aus der Störergruppe schwer verletzt wurden. Beide wurden ins Klinikum Detmold eingeliefert, wobei der 24-jährige stationär verbleiben musste. Die drei weiteren Störer wurden durch die herbeigerufene Polizei in Gewahrsam genommen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell