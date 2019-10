Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lage. Riegel vor - Aktionstag zur Einbruchsprävention am 27. Oktober 2019.

Lippe (ots)

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages zum Einbruchschutz am 27. Oktober 2019 bietet die Kreispolizeibehörde Lippe am kommenden Sonntag Beratungen zum Thema "Riegel vor! Sicher ist sicherer" an. Kriminalhauptkommissar Tim Lukowski, Experte für Einbruchsprävention, informiert in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr im Polizeidienstgebäude an der Friedrich-Petri-Straße 16 in 32791 Lage. Gerne können sich Bürgerinnen und Bürger auch telefonisch beraten lassen oder einen Termin zur individuellen Beratung vereinbaren. Sie erreichen den Kriminalhauptkommissar unter der Rufnummer 05231 / 609 - 3813.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist seit einigen Jahren rückläufig. Auch im Kreis Lippe gehen die Fallzahlen zurück. In etwa der Hälfte der registrierten Fälle blieb es im vergangenen Jahr beim Einbruchsversuch. Das bedeutet, dass die Einbrecher nicht an ihr Ziel - nämlich ins Haus oder in die Wohnung - gelangten. Das ist sicherlich schon ein Erfolg. Die Polizei Lippe meint jedoch, dass jeder Einbruch in ein Gebäude einer zu viel ist. Deshalb ist es der Polizei Lippe ein Anliegen, auch weiterhin über etwaige Gefahren aufzuklären und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Häuser und Wohnungen geschützt werden schützen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell