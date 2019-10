Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Geldautomat gesprengt.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 3:20 Uhr, sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank in der Straße "Am Herforder Tor".

Bei der Sprengung entstand ein erheblicher Gebäudeschaden. Die vom Sicherheitsdienst hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Automat geöffnet wurde. Die Täter entkamen mit einer Bargeldsumme in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen beobachteten drei, vermutlich männliche, Tatverdächtige. Die drei flohen in einem dunklen VW Golf vom Tatort in Richtung Brüderstraße (Fahrtrichtung Exter). Ein Kennzeichenfragment konnte abgelesen werden: WST.

Wenn Sie Hinweise auf die Täter geben können oder Ihnen das verwendete Fahrzeug im Zeitraum von etwa 2:45 Uhr und 3:45 Uhr aufgefallen ist, informieren Sie bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

