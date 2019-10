Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Mädchen angefahren - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend, etwa um 19:40 Uhr, fuhr ein Autofahrer beim Abbiegen von der Lemgoer Straße nach rechts auf die Wasserfurche eine 13-jährige Radfahrerin an. Das Mädchen überquerte die Ampel, als es zur Kollision kam. Sie prallte mit ihrem Rad gegen die Motorhaube des schwarzen Autos. Nachdem der Fahrer kurz fragte, ob sie verletzt sei und sie dies im Schock verneinte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Die 13-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. An ihrem Rad entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Autofahrer geben können. Der Mann in dem schwarzen PKW war nach Zeugenaussagen zwischen 45 und 60 Jahren alt und trug einen grauen Bart. Hinweise übermitteln Sie bitte dem Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell