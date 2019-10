Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Geparkter Pkw beschädigt

Lippe (ots)

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Mengersenstraße in Schwalenberg geparkten Opel Zafira und verursachte so Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Fahrerin hatte den Wagen in der Zeit von 10:15 Uhr bis 13:30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort. Das Verkehrskommissariat Detmold ermittelt und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

