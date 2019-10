Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunkener randaliert auf offener Straße/ 31-Jähriger schlägt mit Eisenstange um sich

Ulm (ots)

Am Freitag gingen bei der Polizei gegen 18.45 Uhr mehrere Notrufe aus der Saulgauer Straße in Biberach ein. Anwohner gaben an, dass eine männliche Person auf der Straße randaliert und mit großen Steinen Fensterscheiben einwirft. Beim Eintreffen der Polizei war die Person nicht mehr vor Ort. Ermittlungen ergaben, dass ein 31-Jähriger den Nachmittag mit seinen Freunden in der Saulgauer Straße verbracht und gezecht hatte. Hierbei wurde er immer aggressiver, weshalb ihn seine Freunde vor die Tür setzten. Damit war er nicht einverstanden und begann das Haus mit Steinen zu bewerfen. Dabei beschädigte er die Hausfassade, Rollläden und Fensterscheiben. Als ihn seine Freunde beruhigen wollten, setzte er gegen sie Pfefferspray ein und ging mit einer Eisenstange auf sie los. Diese wurden hierbei leicht verletzt. Danach flüchtete er. Auf der Flucht beschädigte er noch zwei Fahrzeuge, die an der Straße abgestellt waren. Der 31-Jährige verletzte sich bei dieser Aktion und musste in der Klinik behandelt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 8.000 EUR. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung entgegen.

