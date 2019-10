Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Tannheim - Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Wenige Tage nach einem Unfall bei Tannheim ist jetzt ein Biker gestorben.

Ulm (ots)

Wie berichtet, fuhr am Samstag gegen 15.40 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seiner Suzuki von Kirchdorf in Richtung Egelsee. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve überholte er ein Auto. Der 23-Jährige konnte das Überholen zwar vor Beginn der Kurve beenden, war aber zu schnell. Er kam zu Fall und prallte gegen einen Pfosten der Leitplanke. Der Motorradfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Dort erlag er am Donnerstag seinen Verletzungen.

