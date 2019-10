Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Haus nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr musste am Freitag einen Brand in einem Ulmer Haus löschen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, entdeckten Zeugen den Brand kurz vor 5.30 Uhr. Rauch drang aus einem Haus in der Walfischgasse. Die Feuerwehr war schnell da. Sie löschte die Flammen in einem Raum im Keller. Dort war Müll in Brand geraten. Die 21 Bewohner des Hauses, darunter drei Kleinkinder, konnten sich ungefährdet in Sicherheit bringen. Die Stadtverwaltung sorgte für eine Unterbringung der Personen. Sie konnten nicht ins Gebäude zurück. Der Rettungsdienst musste sich um eine Person kümmern, jedoch stellte sich heraus, dass niemand verletzt wurde. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf. Diese Ursache ist bislang nicht ermittelt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit aber nicht vor. Die Höhe des Sachschadens ist bislang ebenfalls nicht bekannt.

