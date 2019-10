Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unbekannter belästigt Frau

Seit Donnerstagabend sucht die Polizei in Geislingen nach einem älteren Mann.

Der war gegen 21.30 Uhr in der Hauffstraße aufgetreten. Dort hatte der Mann eine Frau unvermittelt umarmt. Dabei berührte er sein Opfer in schamverletzender Weise. Die 62-Jährige ließ sich das nicht gefallen und setzte sich energisch zur Wehr. Der Unbekannte flüchtete in Richtung "Auf dem Häring". Wie die 62-Jährige schilderte, war der Unbekannte etwa 50 bis 60 Jahre alt und knapp 1,70 m groß. Er hat graues, volles Haar und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Geislinger Polizei (Tel. 07331/93270) ermittelt jetzt und sucht den Unbekannten.

