Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Oldtimer fehlt

Einen alten Citroen haben Diebe in den vergangenen Tagen in Ulm gestohlen.

Ulm (ots)

Der türkisblaue Citroen parkte in der Nacht zum Donnerstag in einem Hof in der Schillerstraße. Dort stahlen Unbekannte die Dyane 6 mit den Kennzeichen UL-S 564H. Seither ist das wenige tausend Euro teure Auto verschwunden. Die Ulmer Polizei (Hinweistelefon: 0731/1880) ermittelt jetzt und sucht Fahrzeug und Diebe.

++++++++ 1906203

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell