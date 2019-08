Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ruhestörung führt zu vorläufigen Festnahmen - Wer kann Angaben zum sichergestellten Fahrrad machen? (Fotos anbei)

Neuss/Dormagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (9./10.8.), gegen 1:20 Uhr, war der Polizei eine Ruhestörung aus dem Bereich der Augustinusstraße in Neuss gemeldet worden. Nach Angaben des Anrufers sollte sich eine Personengruppe an der Haltestelle befinden und herumgrölen. Als die Polizeibeamten eintrafen, entfernten sich mehrere Männer von der Einsatzörtlichkeit. Zwei Fahrräder wurden auf die angrenzenden Schienen geworfen, so dass eine Behinderung und Gefährdung des Bahnverkehrs nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Polizei entfernte die Räder und stellte sie sicher.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Verdächtige vorläufig festgenommen werden. Polizeibeamte stellten den 17-Jährigen an der Mühlengasse, während ein 20-jähriger Verdächtiger im Rosengarten festgenommen werden konnte. Bei dem 20-Jährigen stellten die Ordnungshüter ein kleines Tütchen mit Betäubungsmitteln sicher. Hierbei handelt es sich nach ersten Bewertungen um Kokain.

Es besteht der Verdacht, dass die beiden jungen Männer unter Alkohol-und Drogeneinfluss standen. Ein Arzt entnahm beiden daher eine Blutprobe. In ihren Vernehmungen bestreitet das verdächtige Duo jegliche Vorwürfe.

Bisher geführte Ermittlungen brachten zutage, dass ein sichergestelltes Fahrrad (Marke Giant) offensichtlich am 17.07.2019 in Dormagen-Nievenheim aus dem Fahrradständer an der S-Bahnhaltestelle entwendet worden war. Ob das zweite sichergestellte Fahrrad ebenfalls aus einer Straftat stammt, ist noch unklar.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Verdacht des Fahrraddiebstahls, Besitzes von Betäubungsmitteln sowie gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr dauern an.

Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer des Herrenmountainbikes Landers (siehe Bilder), Typ: Competition, Farbe: silber, mit passender Trinkflasche, nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

