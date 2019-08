Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Silberner Mercedes entwendet - Zeugenaufruf der Polizei

Neuss-Reuschenberg (ots)

Am Wochenende trieben Autodiebe ihr Unwesen an der Jakob-Koch-Straße. Die bislang unbekannten Täter entwendeten eine silberne Mercedes A-Klasse. Das Auto war zuletzt mit den amtlichen Kennzeichen NE-BR 3108 ausgestattet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (9.8.), 17:30 Uhr und Sonntag (11.8.), 13:15 Uhr. Die Fahrerin des Wagens hatte es auf dem Parkstreifen an der Autobahnbrücke 57 abgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

