Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Porsche Panamera aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - In der Nacht zum Montag wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eines in der Straße Am Brink im Gandersheimer Ortsteil Wrescherode abgestellten PKW Porsche Panamera eingeschlagen. Aus dem PKW wurde ein in der Mittelkonsole abgelegtes Apple IPod entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 entgegen.

