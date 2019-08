Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: 16-jähriger Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Donnerstag, 29.08.19, ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Klever Straße / Pohlackersweg. Ein 16-jähriger Radfahrer aus Kleve befuhr in Begleitung seiner Mutter die Klever Straße in Richtung Kleve auf dem dafür vorgesehenen Radweg. In Höhe der Kreuzung querte der Jugendliche die Klever Straße nach links. Dabei wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden PKW eines 34-jährigen Klevers erfasst. Durch den Aufprall wurde der 16-Jährige schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die zur Zeit noch andauert, wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Für die weiteren Ermittlungen wurde ein Sachverständiger hinzu gezogen.

