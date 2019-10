Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für schweren Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Ostwestfalenstraße (L 712) zwischen den Anschlussstellen Bextener Straße und Leopoldshöher Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger aus Bielefeld sein Leben verlor. Gegen 14:55 Uhr befuhr eine 75-jährige Frau, ebenfalls aus Bielefeld stammend, mit ihrem Daihatsu die Trasse in Richtung Bielefeld. Ihr folgte der 17-Jährige auf seinem Leichtkraftrad der Marke Kwang Yang. Der junge Mann prallte auf das Heck des Daihatsus und kam zu Fall. Ob der Wagen der 75-Jährigen zu diesem Zeitpunkt gestanden hat oder ob die Frau das Fahrzeug kurz zuvor stark abgebremst hatte ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der junge Zweiradfahrer zog sich schwerste Verletzungen bei dem Aufprall auf den Daihatsu zu und musste noch am Unfallort reanimiert werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Bielefelder Klinik gefahren, wo er noch am späten Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlag. Die 75-Jährige Frau setzte nach dem Unfall ihre Fahrt in Richtung Bielefeld fort. Aufmerksame Zeugen folgten der Frau und stoppten das stark beschädigte Fahrzeug in Höhe der Autobahnauffahrt zur A2. Die Frau stand zur Unfallzeit möglicherweise unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde ihr weggenommen. Beide beteiligte Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Rekonstruktion des Unfalls erfolgt unter Hinzuziehung eines Gutachters. Die Ostwestfalenstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Rufnummer 05222/98180 bitte melden mögen.

