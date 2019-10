Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Diebstahl aus Auto.

Lippe (ots)

Am Dienstag ging ein unbekannter Täter gewaltsam einen SUV in Detmold an. Der graue Audi stand auf einem Parkplatz in der Straße "Krummes Haus". In der Zeit von zirka 17:20 Uhr bis 18:00 Uhr schlug der Täter eine Fensterscheibe des Pkw ein und entnahm Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei unter der bekannten Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

