Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Heckscheibe eingeschlagen.

Lippe (ots)

Der Eigentümer eines weißen Kleintransporters der Marke Peugeot parkte seinen Wagen am Dienstag im Bruchweg, in der Nähe einer Arztpraxis. Nach kurzer Abwesenheit stellte er eine beschädigte Scheibe am Wagen fest. Die Tatzeit begrenzt sich auf die Zeit von 11:20 Uhr bis 11:30 Uhr. Die Polizei fragt daher: "Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in diesem kurzen Zeitfenster gemacht?" Hinweise werden unter der Telefonnummer 05222/98180 von der Kripo Bad Salzuflen entgegengenommen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell