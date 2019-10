Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Täter wird verschreckt.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Dienstagabend in ein Haus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Mit einem Stein schlug der Täter ein Loch in das Glas einer Terrassentür. Durch den Lärm wurde ein Nachbar aufmerksam, der den Einbrecher jedoch nur noch in Richtung des alten Bahnhofs flüchten sah. Der Mann ist zwischen 20-30 Jahren alt, 180-190 cm groß und hat dunkles kurzes Haar. Zur Tatzeit war er mit einer Jeans bekleidet. Die Ärmel die Oberbekleidung hatten Längsstreifen. Hinweise zu dem Einbruchsversuch oder auf den Täter nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

