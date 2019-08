Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Streit eskaliert

Rastatt (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Schnellrestaurant in der Bahnhofstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand gab es mutmaßlich bereits vor mehreren Wochen eine Streitigkeit zwischen dem Mitarbeiter des Lokals und einem Kunden, welche vermutlich der Auslöser für den neuerlichen Vorfall war. Bei dem Aufeinandertreffen am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr, habe laut Zeugenaussagen einer der Männer einen Besenstiel angriffsbereit in der Hand gehalten, worauf man die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Rastatt beschuldigten sie sich gegenseitig des Benutzens von Pfefferspray. Bei der Durchsuchung vor Ort durch die Beamten wurde weder ein Pfefferspray, noch ein Besenstiel oder ähnliches aufgefunden. Beide Kontrahenten erstatteten jeweils Anzeige wegen Körperverletzung. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell