Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Lauf - Kripo ermittelt -Nachtragsmeldung-

Lauf (ots)

Nach dem Fund zweier Leichen am Mittwochvormittag in einem Waldstück unweit der Schwarzwaldhochstraße ist die Spurensicherung am Fundort der leblosen Personen abgeschlossen. Im Verlauf des Freitagvormittags hat die Obduktion der beiden Leichname stattgefunden. Nach einer ersten Bewertung konnten keine Anhaltspunkte für eine äußere Gewalteinwirkung festgestellt werden, die zum direkten Tod des Mannes und der Frau führten. Bei den aufgefundenen Ausweispapieren handelt es sich um ausländische Dokumente. Ob es sich bei den in den Pässen ersichtlichen Personen auch tatsächlich um die Toten handelt, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Ermittler stehen hierzu in Kontakt mit den betreffenden Botschaften. Die Spur des im April im Bereich des Leichenfundorts auffälligen Peugeot führt nach Frankreich. Es handelte sich um einen Mietwagen aus dem Nachbarland. Der Wagen wurde im Juni abgeschleppt und befindet sich wieder bei seinem rechtmäßigen Eigentümer. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 31.07.2019, 16:13 Uhr POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Lauf - Kripo ermittelt

Lauf Ein Zeuge hat am heutigen Mittwochmorgen in einem Waldstück bei Lauf zwei leblose Personen aufgefunden. Es handelte sich um einen männlichen und einen weiblichen Leichnam, die in einem Zelt lagen und aufgrund ihres Zustandes augenscheinlich nicht mehr zu identifizieren waren. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg, darunter Ermittler der Kriminaltechnik, haben die Ermittlungen zur Todesursache der aktuell noch Unbekannten aufgenommen. Bei den beiden Leichnamen konnten Ausweisdokumente aufgefunden werden. Zu einer abschließenden Identifizierung müssen allerdings die rechtsmedizinischen Untersuchungen abgewartet werden. Ob die Leichen mit einem im Frühjahr über mehrere Wochen im Bereich abgestellten Peugeot im Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

