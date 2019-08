Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verletzter Kradfahrer

Appenweier (ots)

Beim Abbiegen vom Zufahrtsweg der Rastanlage Renchtal-West nach links auf die L 95 übersah am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr ein 38 Jahre alter Fahrer eines VW einen von links kommenden bevorrechtigten Kradfahrer. Der 57-jährige Fahrer einer Triumph prallte trotz einer sofortigen Vollbremsung in die linke Fahrzeugseite des Pkw. Der Zweiradfahrer wurde verletzt in die nächste Klinik eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Den Pkw-Fahrer erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

