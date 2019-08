Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Rollerfahrer und Sozia nach Unfall leicht verletzt

Lahr (ots)

Ein 31 Jahre alter Rollerfahrer und seine 3 Jahre jüngere Sozia trugen nach einem Zusammenprall mit einer Autofahrerin am Donnerstagmittag in der Tramplerstraße leichte Verletzungen davon. Die 28-Jährige musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Lahr gebracht werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, wollte eine Renault-Lenkerin gegen 13:20 Uhr nach rechts auf das Grundstück eines Anwesens abbiegen. Gleichzeitig fuhr der Zweiradfahrer rechts an dem stehenden Megan vorbei. Als die Autofahrerin nun wieder anfuhr, um abzubiegen, kam es zur Kollision. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Lahr auf knapp 6.000 Euro taxiert.

