Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Selbst zur Strecke gebracht

Kehl, goldscheuer (ots)

Ein 51 Jahre alter Autofahrer hat sich in den frühen Morgenstunden des Freitags mit seinem aufsehenerregenden Fahrverhalten auf einem Tankstellengelände in der Römerstraße quasi selbst zur Strecke gebracht. Der Peugeot-Lenker aus dem benachbarten Ausland drehte laut Schilderung eines Zeugen gegen 3:30 Uhr mit aufheulendem Motor etliche Runden auf dem Tankareal und zog so die Aufmerksamkeit auf sich. Bei einer Überprüfung hinzugezogener Polizisten aus Kehl lag der Mann bei laufendem Motor quer und schlafend über den beiden Vordersitzen seines Wagens. Laute Technomusik aus dem Wageninnern schien den offensichtlich Betrunkenen nicht weiter zu stören. Am Peugeot waren frische Unfallbeschädigungen festzustellen, die bislang noch keiner korrespondierenden Unfallstelle zugeordnet werden konnten. Nachdem der 51-Jährige von den Beamten endlich geweckt werden konnte, zeigte sich er nicht sonderlich gastfreundlich. Für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde er zunächst zum Polizeirevier Kehl und anschließend zur Erhebung einer Blutprobe zu einem Arzt verbracht. Recherchen brachten zudem ans Tageslicht, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und überdies für den Peugeot weder eine Zulassung noch ein Versicherungsschutz bestand. Als er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden sollte, beleidigte er die Beamten und drohte, die Fensterscheiben der Streifenfahrzeuge zu demolieren. Einer angekündigten Gewahrsamnahme begegnete der Delinquent mit weiteren Beleidigungen. Ferner versuchte er die Spielgeräte eines nahegelegenen Spielplatzes herauszureißen. Die Nacht endete für ihn somit in der Arrestzelle. Nun steht dem 51-Jährigen eine Litanei an Strafverfahren ins Haus.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell