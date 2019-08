Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Nach Gleitschirmunfall aus Baumkrone gerettet

Loffenau (ots)

Ein Gleitschirmunfall im Bereich der 'Teufelsmühle' und der dortigen Sternwarte hat am Donnerstagnachmittag einen glimpflichen Ausgang genommen. Kurz vor 16:30 Uhr haben sich in der Luft die Gleitschirme zweier 45 und 52 Jahre alter Sportler berührt. Beide Fluggeräte verloren hierdurch ihre Steuerungsfähigkeit und die Flieger mussten ihre Notschirme aktivieren. Während sich bei der Notlandung der 45-jährige Mann leichte Verletzungen zugezogen hat, blieb die 7 Jahre ältere Frau unversehrt in einer Baumkrone in über 30 Metern Höhe hängen. Sie konnte dort von Helfern der Bergwacht Mittelbaden gerettet werden. Die Absperr- und Sicherungsmaßnahmen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr Loffenau unterstützt. Vorsorglich hinzugezogene Rettungsdienste mit Notarzt brauchten nicht einzugreifen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

