Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Betzdorf (ots)

Ein 59-Jähriger Pkw-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Betzdorf am Dienstagmittag schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Der 59-Jährige hatte mit seinem Pkw die Wilhelmstraße aus Richtung Siegbrücke kommend in Richtung Wallmenroth befahren. Innerhalb einer leichten Rechtskurve geriet der 59-Jährige, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 41-Jährigen. Eine nachfolgende 23-Jährige konnte ihren Pkw noch rechtzeitig anhalten. Durch den heftigen Frontalzusammenstoß wurde jedoch der Pkw der 41-Jährigen gegen den Pkw der 23-Jährigen geschoben. Der 59-Jährige Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-Jährige Unfallbeteiligte wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell