Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Niederfischbach (ots)

Ein 41-Jähriger Lkw-Fahrer verursachte am Dienstagmorgen in Niederfischbach einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer hatte einen Discounter in der Konrad-Adenauer-Straße beliefert. Beim Rückwärts Rangieren beschädigte er mit dem Lkw das Dach des Einkaufsmarktes. Der Sachschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Lkw-Fahrer nach dem Entladen von der Unfallstelle. Anhand der Ladepapiere konnte der Verursacher ermittelt werden.

