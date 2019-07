Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Raubach

Raubach (ots)

Am Dienstag, dem 23.07.2019, wurde in der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr ein Pkw beschädigt, welcher ordnungsgemäß in der Brechhofer Straße geparkt war. Der Unfallverursacher streifte vermutlich beim Ausparken den geschädigten Pkw. Hierbei könnte es sich um einen dunkelfarbenen Pkw gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell