Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 38-jährige Mitfahrerin in einem Toyota wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 25. April, auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße leicht verletzt. Gegen 17 Uhr war der 36-jährige Toyota-Fahrer aus Hamm dort stadteinwärts unterwegs und stieß unweit der Werler Straße mit einem Opel zusammen. Dessen 18-jähriger Fahrer aus Dortmund befuhr die Dr.- Loeb-Caldenhof-Straße stadtauswärts und wollte gerade nach links auf das Gelände eines Schnellrestaurants einbiegen. Die Verletzte will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 7000 Euro. (cg)

