Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hamm- Mitte (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2019, gegen 19 Uhr, wurde ein 41- jähriger Mann aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 73 trat ein 36- jähriger Mann aus Dortmund unvermittelt auf den Radweg. Der Radler leitete eine Vollbremsung ein und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen. Es entstand kein Sachschaden. (str)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell