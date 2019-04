Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtung, falscher Polizist am Telefon

Hamm- Mitte (ots)

In den Abendstunden des Donnerstag, 25. April erhielten mindestens fünf Hammer Bürgerinnen oder Bürger Anrufe von offensichtlichen Betrügern. Eine jeweils männliche Person gab sich am Telefon gegenüber den Betroffenen als Polizeibeamter aus und fragte nach Barvermögen und sonstigen Wertgegenständen im Haus. In der Nachbarschaft sei es zu Einbruchsdelikten gekommen. Die Angesprochenen informierten umgehend die Polizei und erstatteten Strafanzeige. Es wurden Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Betroffene, keinerlei Auskünfte am Telefon zu erteilen und bei etwaigen gleich gelagerten Anrufen umgehend die Notrufnummer 110 zu wählen und den Fall zu schildern. (str)

