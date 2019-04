Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl hochwertiger Werkzeugmaschinen in Hagen-Eilpe

Hagen (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen entwendeten Unbekannte mehrere Werkzeugmaschinen aus einem Kleintransporter in der Jägerstraße in Eilpe.

Die Werkzeuge befanden sich in einem Renault Kangoo, welcher in der Jägerstraße geparkt war. Der oder die Täter schlugen zunächst die Heckscheibe des Renault ein und entwendeten aus dem Fahrzeug verschiedene Werkzeugmaschinen. Es handelt sich unter anderem um mehrere Bohrmaschinen, Akkuschrauber, eine Akku-Flexsäge sowie einen Rotations-Laser.

Zeugen , die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02331 - 986 - 2066 bei der Polizei Hagen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell