Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall: Zwei verletzte Kinder und hoher Schaden

Siegen-Weidenau (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.04.2019) um 17:00 Uhr kam es auf der HTS zu einem Auffahrunfall an dem drei Autos beteiligt waren. Ein 54-jähriger war dort mit seinem Clio in Richtung Kreuztal unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Sieghütte bremste er sein Auto ab, um einer 59-jährigen Polo-Fahrerin den Wechsel von der Beschleunigungsspur auf die HTS zu ermöglichen. Dies bemerkte eine hinter dem Clio fahrende 33-jährige Frau offensichtlich zu spät und krachte mit ihrem Auto auf das Heck des Clio, der wiederum auf den Polo geschoben wurde. Bei dem Unfall zogen sich zwei Kinder in dem Auto der 33-jährigen Frau leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30000 Euro. Die HTS war im Bereich der Unfallstelle für eine knappe Stunde gesperrt.

